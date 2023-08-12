Более 260 тематических поездов запустили в московском метро с 2013 года

За последние 10 лет в московском метро запустили более 260 тематических поездов. В них пассажиры узнают интересные факты из самых разных сфер: истории, культуры и общественной жизни. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

По его словам, чаще всего такие поезда курсируют по Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиям. Как правило, их запускают сроком на полгода. За минувшие 10 лет пассажиры столичного метро узнали больше о творчестве классиков литературы, регионах России, организациях и ведомствах страны, а также о крупных событиях, таких, как День космонавтики, олимпиада в Сочи, 870-летие Москвы и многих других.