«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 12 августа из-за грозы. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил Гидрометцентр России.

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— Период предупреждения — с 12:00 12 августа до полуночи 13 августа. Местами гроза, — сообщили в Гидрометцентре.

Аналогичный уровень опасности объявлен и в Подмосковье. Предупреждение действует до 0:00 13 августа из-за грозы и до 22:00 12 августа — из-за угрозы возникновения лесных пожаров, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился, что надвигающийся на столицу антициклон прекратит дожди.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что жара вернется в столицу в середине августа, но ее быстро сменит резкое похолодание. По его словам, во вторник в Москву вернется жара, которая продержится до 19 августа.