11 станций Троицкой линии метро достроят в 2024 году

"Мы планируем <...> к концу [2024-го] года попытаться завершить все уже строительные работы и подготовить объект к пуску в эксплуатацию. Тоже для нас большой проект: никогда в Москве одновременно 11 [станций] еще не запускалось", – сказал вице-мэр.