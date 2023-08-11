11 станций Троицкой линии метро достроят в 2024 году

11 станций Троицкой линии метро планируются достроить в 2024 году – Бочкарев
Первые 11 станций будущей Троицкой линии метро планируется достроить уже к концу следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24.
Он напомнил, что первый участок пройдет от станции "ЗИЛ" рядом с одноименным остановочным пунктом МЦК до станции "Коммунарка". Сейчас он находится в активной фазе строительства.
"Мы планируем <...> к концу [2024-го] года попытаться завершить все уже строительные работы и подготовить объект к пуску в эксплуатацию. Тоже для нас большой проект: никогда в Москве одновременно 11 [станций] еще не запускалось", – сказал вице-мэр.
Сразу после этого, по словам Бочкарева, начнется проектирование и подготовка площадок под строительство шести оставшихся станций с конечной остановкой в городе Троицке. Общая протяженность всей линии метро составит 42 километра.