Более 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24.

Бочкарев назвал реновацию в столице программой мирового масштаба. В рамках этой программы необходимо возвести новые объекты для проживания миллиона человек. Он подчеркнул, что активная фаза реновации будет выполняться менее 10 лет, так как весь основной период была проведена подготовка территории, разработаны стандарты и другое.

"Мы прошли путь запуска этой программы. Что это означает? Сами строительные объекты, которые появляются на улицах города Москвы, это вершина айсберга тех задач, которые решает город для того, чтобы они там появились", – сказал заммэра.

Он отметил, что в рамках работ происходит планирование территории, проектирование систем обеспечения электроэнергией, водоснабжением, канализацией, системами, транспорта, подготовка стартовых площадок. Заммэра заметил, что стартовый период строительства, вобравший в себя весь необходимый комплекс мер, был пройден уверенным шагом и выполнен в полном объеме.