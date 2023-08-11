Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом вечером

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик
Москвичам в вечерний час пик 11 августа рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«ЦОДД: В городе три балла. Вечером в центре ожидаем до шести – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Причины: короткий рабочий день, большое число поездок за город, небольшой дождь в некоторых районах города, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время затруднено движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе ул. Беговая, на шоссе Энтузиастов, на МКАД в районе Каширского шоссе.
В Дептрансе добавили, что вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
«Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию», – заключили в пресс-службе.