Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом вечером

«ЦОДД: В городе три балла. Вечером в центре ожидаем до шести – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Причины: короткий рабочий день, большое число поездок за город, небольшой дождь в некоторых районах города, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом», – говорится в сообщении.