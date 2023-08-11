Императорского удава изъяли у фотографа на Арбате

"Нахождение на оживленной улице для удава - большой стресс. Змеи в принципе очень чувствительны к запахам, поэтому заботливые хозяева могут кормить змею в перчатках, предпочтут не доставать ее из террариума лишний раз, не давать в руки даже друзьям и так далее. Кроме того, московская погода изменчива, а эти рептилии плохо переносят сквозняки и перепады температур", - подчеркнули в департаменте.