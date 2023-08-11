Аэропорты Москвы перешли на работу в штатном режиме

Аэропорты Москвы, Московской области и Калуги перешли на работу в штатном режиме после введения ограничений утром в пятницу, 11 августа. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

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Ограничения на прием и отправку рейсов были сняты в 10:50 по московскому времени.

«В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности», —говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве были сбиты пять беспилотников, направлявшихся к столице. Минобороны России классифицировало атаку дронов как теракт.