Вильфанд объяснил происхождение красивых закатов в Москве
Жители столицы могут наблюдать красивые закаты в периоды устойчивой антициклональной погоды, которая наблюдалась в последние дни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Красивые закаты были связаны с тем, что поступающий с юго-востока воздух был сухой. А длительный закат при сухом воздухе – очень красивое зрелище, почти как на море. Говорят, когда закат красный, – погода будет теплая, и это одна из немногих примет, которую подтверждают метеорологи. Когда солнце заходит, увеличивается длина прохождения солнечного луча через атмосферу, и при этом происходит поглощение коротковолновой части солнечного спектра. И такое длительное постепенное поглощение солнечных лучей – очень красивое явление, которое бывает при сухом воздухе, когда погода устойчивая и антициклональная, какая была в Москве в последние дни», – сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что такие явления не связаны с изменениями климата.
По словам Вильфанда, предстоящие выходные в столице будут дождливыми, а затем вернется солнечная и жаркая погода. Москвичи еще смогут насладиться красивыми закатами в августе и сентябре, подчеркнул он.