Вильфанд объяснил происхождение красивых закатов в Москве

«Красивые закаты были связаны с тем, что поступающий с юго-востока воздух был сухой. А длительный закат при сухом воздухе – очень красивое зрелище, почти как на море. Говорят, когда закат красный, – погода будет теплая, и это одна из немногих примет, которую подтверждают метеорологи. Когда солнце заходит, увеличивается длина прохождения солнечного луча через атмосферу, и при этом происходит поглощение коротковолновой части солнечного спектра. И такое длительное постепенное поглощение солнечных лучей – очень красивое явление, которое бывает при сухом воздухе, когда погода устойчивая и антициклональная, какая была в Москве в последние дни», – сказал Вильфанд.