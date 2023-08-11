В «Зарядье» пройдет деловая программа Московского урбанистического форума

Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) будет представлена 24 и 25 августа на площадке концертного зала «Зарядье», ее тема – «Москва-2030. Город, устремленный в будущее». Об этом сообщается на сайте форума.

МУФ открылся 1 августа и продлится до 10 сентября. Форум 2023 года посвящен достижениям Москвы за последние несколько лет и новым городским проектам.

На мероприятия деловой программы МУФ приглашают всех, кому интересны темы развития мегаполиса – от адаптации к климатическим изменениям до бизнес-среды города будущего и цифровой трансформации.

В программе примут участие более семи тысяч человек, в том числе эксперты сферы городского развития. Также будут проводиться онлайн-трансляции всех сессий.