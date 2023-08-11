Число преступлений в Москве сократилось на 5,8%

В январе-июле 2023 года в столице совершено почти 78 тыс. преступлений, что на 5,8% меньше показателя годичной давности. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

«За семь месяцев 2023 года в Москве совершено 77 тыс. 736 преступлений (минус 5,8%)», – уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, за отчетный период в центре Москвы совершено 9 тыс. 662 преступления (минус 16,1%), на востоке – 9 тыс. 108 (минус 3,9%), на юго-востоке – 8 тыс. 731 (минус 4,4%), на севере – 7 тыс. 865 (минус 1,8%), на юге – 7 тыс. 575 (минус 7%), на западе – 7 тыс. 202 (минус 5,8%), на северо-западе – 6 тыс. 617 (минус 2,9%), в ТиНАО – 3 тыс. 150 (минус 10,5%) и в Зеленограде 1 тыс. 844 (минус 14,6%).