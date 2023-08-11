На ВДНХ в честь Дня строителя пройдут спортивные развлечения и мастер-классы

Пять тематических зон с играми, квестами, мастер-классами и арт-объектами с информацией о разных видах городского строительства ждут гостей ВДНХ 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

"12 августа Главная выставка страны станет одной из московских площадок, где пройдут мероприятия, посвященные Дню строителя. В течение дня на пространстве у Летнего кинотеатра-лектория в компании аниматоров гости ВДНХ будут учиться росписи фрисби, касок и мячей. Кроме того, в течение дня будут проходить мастер-классы по футбольному фристайлу. Главным элементом площадки станет метролабиринт в виде современной карты Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Еще одна площадка будет посвящена строительству нового жилья в различных районах Москвы. Здесь гостям предложат сыграть в игру: стреляя из большой рогатки по макетам аварийных зданий, можно будет расчистить площадки для нового строительства. На площадке "Московские дороги" расскажут о строительстве столичных магистралей, в том числе ЦКАД, а также о реконструкции развязок на МКАД, Московском скоростном диаметре, Северо-Западной хорде и других трассах.