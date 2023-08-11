Поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли более чем на треть

В первом полугодии 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Это на 36 процентов больше, чем в январе – июне 2022-го, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— С 2019 года, когда в Москве начал действовать налоговый режим «Налог на профессиональный доход», самозанятые пополнили столичный бюджет на 18,3 миллиарда рублей. В первом полугодии 2023-го они перечислили в бюджет Москвы 4,6 миллиарда рублей. На 1 июля в столице работали 1,39 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход – это 18 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За шесть месяцев этого года их количество в Москве увеличилось на 156 тысяч человек, – рассказал Владимир Ефимов.

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Налоговый режим для самозанятых остается привлекательным для граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику, добавил Владимир Ефимов.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регисрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

— Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима – с 1 января 2019 года по 1 июля 2023-го – достиг 753 миллиардов рублей, из этой суммы свыше 158 миллиардов рублей они заработали в январе – июне 2023 года, – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В первом полугодии 2023 года самозанятые выдали клиентам 45,9 миллиона чеков – почти на 30 процентов больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 12 процентов – до 2988 рублей, добавила она.

Москва – город удобный для бизнеса и предпринимателей, в том числе молодых. Город помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до выхода на международные рынки. Бизнесмены, в том числе и начинающие, могут участвовать в таких проектах, как «Московский акселератор», «Я – самозанятый»; конкурсах «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой трансформации» и других. Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными.

Открыть свое дело и оформить самозанятость горожанам помогает служба занятости населения города Москвы.

— Самозанятость – это устойчивый тренд столичного рынка труда, который наметился еще во время пандемии и сегодня продолжает поступательное развитие. Во флагманском центре “Моя работа” на улице Шаболовка для горожан, желающих начать работать на себя, мы создали уникальную экосистему “Самозанятость в руки”. Она включает в себя все этапы поддержки, начиная от консультаций и обучения, заканчивая поиском первых клиентов. За последние три года сервисами для успешного запуска и развития собственного дела воспользовались свыше 35 тысяч жителей столицы, – рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

Она добавила, что особенно самозанятость популярна среди молодых людей – их доля составляет порядка 50%. Повышенный спрос на самозанятость наблюдается среди мам – это позволяет им заботиться о семье и реализовывать свой творческий потенциал. Высокий интерес к работе на себя также отмечается среди людей старшего возраста и горожан с инвалидностью.