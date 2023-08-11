В Москве построят 14 детсадов по программе комплексного развития территорий

"За шесть месяцев 2023 года город утвердил реализацию 19 проектов комплексного развития территорий, в 13 из них предусмотрено строительство 24 детских садов и школ. <…> 24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города. Среди них 14 детских садов общей площадью свыше 21 тыс. кв. м для 3,2 тыс. воспитанников и 10 школ общей площадью почти 36 тыс. кв. м, которые смогут посещать 7,2 тыс. учеников", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.