В Москве разрешили купание в восьми зонах отдыха

"В целях контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания в зонах отдыха управлением Роспотребнадзора по г. Москве в летний сезон отобрано 761 проба воды и 974 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 11 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.