В Москве разрешили купание в восьми зонах отдыха
Жители и гости Москвы могут искупаться в водоемах в восьми зонах отдыха, об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"В целях контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания в зонах отдыха управлением Роспотребнадзора по г. Москве в летний сезон отобрано 761 проба воды и 974 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 11 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что купание разрешено в водоемах Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж "Динамо", Тропарево. Пляжи "Левобережный" и "Головинские пруды", "Путяевский пруд №1", Большой Садовый пруд используются как зоны отдыха без купания.