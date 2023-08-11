В акватории Москвы-реки появятся бассейны с подогревом

Власти столицы приняли решение об устройстве еще двух летних бассейновых зон в водах Москвы-реки. Об этом рассказало «Агентство городских новостей Москва », ссылаясь на личный сайт мэра столицы.

«Приняли решение построить еще два летних бассейна. Прямо на берегу Москвы-реки. Место, хорошо известное многим поколениям москвичей», – говорится в сообщении Сергея Собянина .

По данным источника, мэр имел в виду популярную когда-то у москвичей набережную на Воробьевых горах, закрытую в настоящее время. Теперь московские власти намерены воссоздать некогда любимое место отдыха и наладить на берегу главной водной артерии города всю необходимую инфраструктуру для отдыха, занятий спортом, велосипедных и пеших прогулок. Здесь же в акватории реки будет создана большая бассейновая зона, оборудованная подогревом воды.