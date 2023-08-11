Собянин: на берегу Москвы-реки появятся два летних бассейна

Власти Москвы построят два летних бассейна на берегу Москвы-реки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге .

"Приняли решение построить еще два летних бассейна. Прямо на берегу Москвы-реки. Место, хорошо известное многим поколениям москвичей", - говорится в сообщении в его личном блоге.

В опубликованном в блоге видео, на встрече с жителями ЗАО мэр рассказал, что большая бассейновая зона с подогревом воды появится на Москве-реке в районе набережной на Воробьевых горах. Еще один бассейн построят в районе Нескучного сада или Парка Горького.