Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра в столице

Кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, порывы ветра ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили в непогоду.