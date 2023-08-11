Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра в столице

Кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, порывы ветра ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили в непогоду.
Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за ветра в Москве и области с 09:00 до 21:00, из-за грозы в столице - с 15:00 до 21:00, в Подмосковье - с 09:00 до 21:00.