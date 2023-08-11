Названы пять самых безопасных округов Москвы

За семь месяцев 2023 года в столице совершено почти 78 тысяч преступлений, что на 5,8 процента меньше показателя годичной давности. Об этом в пятницу, 11 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, самым безопасным округом стал Зеленоград. За отчетный период там было совершено всего 1844 преступления, что на 14,6 процента меньше по сравнению с показателями прошлого года. На втором месте Новая Москва. Там за семь месяцев было совершено 3150 правонарушений, что на 10,5 процента меньше, чем в прошлом году.

Третье место забрал Юго-Западный административный округ. За отчетный период там было зафиксировано 6647 преступлений. Этот показатель вырос на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом.

На четвертом месте расположился Северо-Западный административный округ. С начала года там было совершено 6617 преступлений — это на 2,9 процента меньше, чем за отчетный период прошлого года. Замкнул пятерку лидеров Западный административный округ. За семь месяцев там было совершено всего 7202 правонарушения, что на 5,8 процента меньше по сравнению с показателями прошлого года.