Собянин рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Парк Победы»

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории вокруг станции метро "Парк Победы". Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

© Портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

"Сейчас идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу", – сообщил градоначальник.

Собянин поделился, что технологическая часть будет закончена в сентябре. По его словам, на площадке для стоянки электробусов уже была переустроена теплосеть и благоустроена территория.

Мэр Москвы сообщил, что начало улицы Барклая также будет реконструировано. На пересечении с улицами Неверовского и Генерала Ермолова будут построены съезды, а также обновлены инженерные коммуникации и электрические сети, установлены светофоры и освещение.