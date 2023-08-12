Облачная погода с дождем и до +25°C ожидаются в Москве 12 августа

Облачно, дождь, местами гроза и до 25 °C тепла ожидаются в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 23…25 °C тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до +16 °C, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +21…+26 °C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до +13 °C. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.