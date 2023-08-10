Поезда МЦД-3 начнут курсировать по маршруту без пассажиров 15-16 августа

"Мы активно готовимся к запуску МЦД-3 - через несколько дней он свяжет Ленинградское и Казанское направления [Октябрьской и Московской] железных дорог. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а интервалы станут меньше - всего пять-шесть минут в часы пик. Уже 15 и 16 августа вы заметите новый график, в котором изменится время отправления поездов дальнего пригорода и появятся диаметральные поезда - "Иволга 3.0" и ЭП2Д, которые будут следовать по полному маршруту МЦД-3. Пока они будут ходить без пассажиров", - значится в сообщении.