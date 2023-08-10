В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной стал сильный ветер скоростью до 15 м/с и гроза, которые продлятся до вечера 11 августа. Отмечается, что погода может стать потенциально опасной. «Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна», – рассказали в ведомстве. Жёлтый уровень погодной опасности будет действовать с 15:00 до 21:00 11 августа.