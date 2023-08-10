Что ждет гостей Мосурбанформа в Гостином Дворе на выходных
Большая культурная и познавательная программа ожидает гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Мероприятие пройдет в предстоящие выходные, говорится на сайте мэра столицы.
На форуме порадуют не только взрослых, но и детей - 12 и 13 августа юные посетители смогут посмотреть театральные постановки, поучаствовать в интерактивных программах, квестах и мастер-классах.
Плату за вход организаторы взимать не будут.
Среди участников мероприятия - народный артист России Стас Михайлов. Уже в субботу в 16:00 пройдет творческая встреча с популярным певцом, актером и продюсером. Он ответит на вопросы горожан и исполнит свои лучшие композиции. Также в этот день в зале № 4 Гостиного Двора ведущие эксперты вместе с блогерами расскажут простым языком о сложных и деликатных темах мужского и женского здоровья. Кроме того, в большом зале «Москва» начнется спектакль «Мэри Поппинс» театра «Булгаковский дом».
В воскресенье в 16:00 пройдет лекция «Культурный ЗОЖ». У гостей форума будет возможность обсудить вместе со стендап-комиком Андреем Бебуришвили и экспертами, существовали ли здоровые привычки в разных культурах и эпохах.
Также в воскресные пройдут лекции, посвященные медицине долголетия и правильному старению.
Кроме того, в этот день Театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластический спектакль с интерактивными элементами «Букашки. Фантазия!».
Также в выходные для гостей площадки пройдет интерактивное шоу «Тролли: в поисках приключений», созданное специально для маленьких поклонников этого популярного мультфильма. Будет организована и интерактивная программа «Волшебный бал в Хогвартсе». Кроме того, в Гостином Дворе представят студию «Бьюти-бар», где можно будет специальными красками нанести на лицо или открытые участки тела ребенка изображения сказочного животного, любимого персонажа из мультфильма, цветных узоров или рисунков.
Московский урбанистический форум будет проходить до 10 сентября.