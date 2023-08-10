Что ждет гостей Мосурбанформа в Гостином Дворе на выходных

Большая культурная и познавательная программа ожидает гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Мероприятие пройдет в предстоящие выходные, говорится на сайте мэра столицы.

На форуме порадуют не только взрослых, но и детей - 12 и 13 августа юные посетители смогут посмотреть театральные постановки, поучаствовать в интерактивных программах, квестах и мастер-классах.

Плату за вход организаторы взимать не будут.

Среди участников мероприятия - народный артист России Стас Михайлов. Уже в субботу в 16:00 пройдет творческая встреча с популярным певцом, актером и продюсером. Он ответит на вопросы горожан и исполнит свои лучшие композиции. Также в этот день в зале № 4 Гостиного Двора ведущие эксперты вместе с блогерами расскажут простым языком о сложных и деликатных темах мужского и женского здоровья. Кроме того, в большом зале «Москва» начнется спектакль «Мэри Поппинс» театра «Булгаковский дом».

В воскресенье в 16:00 пройдет лекция «Культурный ЗОЖ». У гостей форума будет возможность обсудить вместе со стендап-комиком Андреем Бебуришвили и экспертами, существовали ли здоровые привычки в разных культурах и эпохах.

Также в воскресные пройдут лекции, посвященные медицине долголетия и правильному старению.

Кроме того, в этот день Театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластический спектакль с интерактивными элементами «Букашки. Фантазия!».

Также в выходные для гостей площадки пройдет интерактивное шоу «Тролли: в поисках приключений», созданное специально для маленьких поклонников этого популярного мультфильма. Будет организована и интерактивная программа «Волшебный бал в Хогвартсе». Кроме того, в Гостином Дворе представят студию «Бьюти-бар», где можно будет специальными красками нанести на лицо или открытые участки тела ребенка изображения сказочного животного, любимого персонажа из мультфильма, цветных узоров или рисунков.