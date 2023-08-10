11 августа в «Коломенском» открылась Всероссийская ярмарка меда. Одной из первых на ней побывала «Вечерняя Москва» и узнала, какие товары привезли пчеловоды.

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В парке «Коломенское» в эти дни будет особенно много пчел. Эти полосатые труженицы «сопровождают» гостей ярмарки, подлетая к некоторым сортам меда, как бы советуя попробовать именно их — все же авторитет пчел в этом вопросе невозможно не признать.

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На одном из стендов свою продукцию предлагает попробовать кочевая пасека Соколовых из Чувашии. Их главная «звезда» — мед под названием «липа царская». У него очень насыщенный вкус: немного терпкий, но яркий и сладкий.

— Этот мед собран с мелколистной липы и хорошо помогает от простуды, — рассказывает пчеловод Клавдия Соколова — А «лесной королевский» — это цветочные и ягодные сорта.

Прогуливаясь вдоль стендов, каких только вкусов меда не встретишь. Цветочный, липовый, гречишный, из акации, разлитый в банки или еще находящийся в сотах... А чтобы точно выбрать самый вкусный, перед покупкой продукцию можно попробовать.

По словам председателя Межрегионального союза пчеловодов Александра Кукса, это сладкое событие продлится около трех месяцев.

— Самый ранний мед качается в мае, иногда в апреле, если говорить про южные регионы, — рассказывает Кукс. — А всего за сезон таких сборов несколько: в начале лета, в середине и в конце, ближе к осени.

Также Кукс отметил, что раньше качали мед только один раз — накануне Медового Спаса.

— Но тогда меда будет мало, потому что пчела, видя свои запасы, становится ленивой, — говорит Кукс. — А тут у нее забрали корпус с медом, а гнездо с детками осталось: значит, придется вновь поработать.

Также он отметил, что на территории ярмарки действует государственная ветеринарная лаборатория, которая дополнительно проверяет мед.

— Хотя это и необязательно, потому что пчеловоды все равно сами проходят все необходимые проверки, чтобы доказать качество продукта, — отмечает Кукс. — По нормам ГОСТа влажность меда не должна быть больше 19–20 процентов.

Но пчеловоды привозят продукцию погуще — выходит примерно 17 процентов. Иначе мед может быстро забродить: обычный покупатель не всегда знает, как правильно его хранить и употреблять. Климат тоже вносит свои коррективы не только в свойства меда, но и в урожайность.

— В этом году липы поменьше, чем в прошлом, — говорит Кукс. — Но впервые за пять лет каштановый мед стал более качественным, хотя его и не так много. В средней полосе урожаи всегда хорошие.

Зато на юге добывают редкие сорта. А на севере преобладают травяные виды меда.

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Стахи Колотвин, православный священник: