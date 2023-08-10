Синоптик пообещал жителям Москвы дождь на выходных

Синоптик Ильин пообещал жителям Москвы дождь на выходных. Несколько дней горожан радовала (кого-то, впрочем, не очень) жаркая погода. Толпы людей ломились на пляжи и спасались от зноя в тени, если могли её отыскать. Теперь же нас ждёт другая погодка. И, судя по прогнозу Александра Ильина, прям-таки жаркой она точно не будет.

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Прогноз погоды в Москве на 11–13 августа

Как рассказал метеоролог «Вечерней Москве», погоду с пятницы по воскресенье будет определять циклон, пришедший с запада, и холодный атмосферный фронт. Ожидать волну похолодания можно уже с вечера 11 августа, когда на столицу обрушатся дожди.

По словам Александра Ильина, осадки будут идти весь день и всю ночь 12 августа, а 13-го числа пойдут на убыль. Кроме того, в субботу может разразиться гроза.

День пятницы станет последним жарким перед лёгким похолоданием: температура воздуха днём составит +28, а ночью — около +15 градусов. В субботу жара спадёт (+23), при этом ночь будет достаточно тёплой (+21). А в воскресенье температура даже немножко вырастет — до +24 градусов днём. Ночью же снова будет прохладно — порядка +16.

Ветер на выходных будет сильным, особенно в субботу — до 17 м/с. В воскресенье так сдувать не будет (4–9 м/с без мощных порывов). Направление ветра будет меняться с восточного на юго-восточное.

Все три дня ожидается пониженное атмосферное давление: 11 августа — 753 мм рт. ст., 12-го — 751, 13-го — 749.

Как не промокнуть под дождём

Учитывая, что в последние недели дожди нередко захаживают в гости к москвичам, горожанам стоит знать, как под ними не промокнуть, если они вдруг забудут дома зонтик. Есть несколько очень простых советов, которые на самом деле все и так прекрасно знают, но забывают держать в голове: