В Москве сообщили о достаточной заполненности водохранилищ

Все столичные водохранилища, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.

"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил он.