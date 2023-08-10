«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы 11 августа

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 11 августа из-за грозы и порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гроза. Период предупреждения с 15:00 11 августа до 21:00 11 августа. Ветер. Период предупреждения с 9:00 11 августа до 21:00 11 августа, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области. Порывы ветра в этот день могут достигать до 15 метров в секунду.

Надвигающийся на столицу антициклон прекратит дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Воздух в городе 10 августа прогреется до 24–26 градусов, а в Подмосковье — до 22–27. Ветер подует северный с порывами до восьми метров в секунду.

В Москве на выходных ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы.