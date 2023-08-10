Более 700 объектов депстроя Москвы находятся в системе цифровых сервисов

"Опыт департамента строительства в цифровизации на сегодняшний день уже достаточно обширен. Технический документооборот на протяжении всего жизненного цикла сейчас уже полностью находится в электронном виде. Сейчас все объекты, которые мы строим, за небольшим исключением, сопровождаются документами в электронном виде - от ПИРов до оплаты и передачи на баланс. <…> 704 объекта сегодня у нас находятся в системе цифровых сервисов", - сказал он.