Собянин: в Москве работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний

В столице на сегодняшний день работают свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

— Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом, поэтому недавно мы решили расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства, — сказал он.

По словам мэра, было принято решение о расширении финансовой поддержки компаний и проектов в сфере социального предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса, которые проходят обучение по городским образовательным или акселерационным программам, имеют возможность получить гранты в размере до трех миллионов рублей на компенсацию затрат на реализацию проектов до 75 процентов.