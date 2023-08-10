Трамваи не будут ходить на улице Шаболовка по выходным дням с 12 августа

Трамваи не будут осуществлять движения на улице Шаболовка по выходным дням. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— С 12 августа по выходным трамваи не будут ходить по Шаболовке, — говорится в сообщении.

В указанные дни трамваи будут ходить по измененным маршрутам. Так, маршруты 14 и 47 не ходят, 16 будет продлен до Новоданиловского проезда через метро «Тульская» до Серпуховского Вала 26. 38 маршрут объединится в единый маршрут 38+26 от метро «Пролетарская» через Серпуховский Вал и Черемушки до метро «Университет».

Вместо трамваем будут запущены автобусы 026, которые проследуют от метро «Октябрьская» до Духовского переулка. На улице Вавилова вместо трамвая 14 предлагается трамвайный 39 маршрут. Также автобусы 026 от Духовского переулка поедут без остановок к метро «Тульская», а затем через Серпуховский Вал вернутся на Шаболовку.

Все изменения связаны с работами по благоустройству улицы Шаболовка, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».