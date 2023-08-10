Посетители площадки Московского урбанистического форума в "Лужниках" смогут посмотреть на работу мастеров испанского фламенко в рамках проекта "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Об этом сообщили организаторы форума.

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"Проект "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" представит мастеров испанского фламенко на площадке МУФ в "Лужниках". Гости площадки Московского урбанистического форума в Лужниках в пятницу, субботу и воскресенье получат уникальную возможность стать зрителями яркого шоу, которое в Москву привезли артисты "Балета Фламенко" из Барселоны", - сказали организаторы.

Отмечается, что спектакль "Луксурия", который можно посмотреть 11, 12 и 13 августа в "Лужниках", приглашает зрителей увидеть, как языком фламенко можно рассказать о переживаниях человека. Танцоры сочетают в своем выступлении и традиционное фламенко.