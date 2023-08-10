В выходные температура воды и воздуха в Москве будет одинакова
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде последних недель лета. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва.
Он сообщил, что закрытия купального сезона пока не предвидится, в водоемах вода имеет температуру 22-24 градуса. К выходным она несущественно понизится до 20-22 градусов, что волне пригодно для купания. При этом температура воздуха будет приблизительно такой же. Вильфанд назвал это «бархатными сезонами» в московском исполнении.
«Так и будет в предстоящие выходные. Можно было бы даже сказать, что это «бархатный сезон», если бы не дожди, которые, к сожалению, его подмочат», — резюмировал руководитель Гидрометцентра.