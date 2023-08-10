В выходные температура воды и воздуха в Москве будет одинакова

Он сообщил, что закрытия купального сезона пока не предвидится, в водоемах вода имеет температуру 22-24 градуса. К выходным она несущественно понизится до 20-22 градусов, что волне пригодно для купания. При этом температура воздуха будет приблизительно такой же. Вильфанд назвал это «бархатными сезонами» в московском исполнении.