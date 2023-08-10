Москвичи более 7 тыс. раз забронировали помещения с помощью сервиса "Вместе с культурой"

"Одним из решающих факторов при выборе сервиса на mos.ru для многих пользователей является то, что он создан городом. Почти половина его аудитории - люди, которые хотя бы раз уже использовали сервис ранее и вернулись к нему, чтобы вновь забронировать помещение для своего мероприятия. Это подтверждает его удобство, востребованность у москвичей. Среди пользователей - преподаватели, психологи, артисты, индивидуальные предприниматели. Они устраивают лекции, представления, творческие вечера, мастер-классы для детей. Так, сервис помогает профессионалам самореализоваться, а культурным учреждениям - разнообразить афишу мероприятий", - сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.