В поселении Московский приступили к сносу незаконной гостиницы

Госинспекция по недвижимости приступила к исполнению решения суда по ликвидации самовольно возведенной гостиницы в поселении Московский. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Бобров в четверг, 10 августа.

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Четырехэтажное здание гостиницы обнаружили в деревне Саларьево на первом участке.

— Собственник здания нарушил вид разрешенного использования участка. На территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, он вел коммерческую деятельность — сдавал в здании гостиничные номера. Кроме того, строение частично выходило за границы оформленного участка, — рассказал Бобров.

Суд установил, что здание не соответствует нормативно-техническим нормам и создает угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому его необходимо снести. Собственник не стал этого делать, поэтому демонтажные работы ведутся силами Госинспекции по недвижимости.