Инвесторы передали городу три здания детских садов в ТиНАО

Инвесторы построили и передали столице три здания под детские сады на 850 мест, расположенных в трех поселениях Новомосковского административного округа. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Обеспечение всех жителей столицы необходимой социальной инфраструктурой является одним из приоритетов города. Два здания под детские сады в Москве построили в рамках инвестиционных контрактов, а еще одно — по договору участия.

— В трех поселениях Новомосковского административного округа инвесторы возвели и передали городу три здания детских садов общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров. Учреждения рассчитаны на 850 мест. Сейчас завершается передача новых корпусов учебным заведениям, — рассказал Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что школе № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева на улице Александры Монаховой, дом № 80, строение 1, расположенной в поселении Сосенском, передали здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Будущий детский сад сможет принять 300 детей. Еще два здания расположены в поселениях Внуковское и Рязановское, они рассчитаны на 350 и 200 мест соответственно.