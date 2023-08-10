Движение в районе Саввинской набережной ограничили до 30 октября

«До 30 октября на участке Саввинской набережной недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», – говорится в материале.

Как уточняется, с 3 августа до 13 сентября движение будет ограничено на Саввинской набережной в районе вл. 27; с 13 сентября до 20 октября – в местном проезде в районе д. 10 по Новодевичьему проезду; с 21 до 30 октября – в местном проезде в районе д. 25 по Саввинской набережной.