В Москве фестиваль ландшафтного искусства пройдёт на ВДНХ 11—20 августа

В столице на ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Он пройдёт с 11 по 20 августа. В этом году тема мероприятия — «Бабье лето», передаёт НТВ.

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Ведущие дизайнеры России представят 11 проектов в конкурсных номинациях «Большой сад» и «Малый сад», ещё пять — в категории «Сад-инсталляция». Эксперты также оценят 12 проектов от начинающих специалистов.