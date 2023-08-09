Москвичам рассказали, как себя вести при встрече с появившимися в городе лисятами
С начала 2023 года лисьи семьи видели в природно-историческом парке «Останкино», в «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», ландшафтном заказнике «Теплый Стан» и на многих других природных территориях столицы. В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, как вести себя при встрече с животными.
— При встрече с лисятами нельзя подходить к ним и тревожить. При малейшем беспокойстве осторожные родители стараются сменить место жительства, перенеся детенышей в запасную нору, но это может плохо сказаться на здоровье животных, — говорится в сообщении.
Следует также помнить, что весной лисы могут селиться и на территории социальных учреждений или частных домов. Чаще всего пушистых соседей можно обнаружить в подвалах или под верандами.
В таком случае не следует пытаться самостоятельно наладить контакт с лисами или прогнать их, нужно позвонить в единую справочную службу города по номеру 8 (495) 777-77-77, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
В июне в Сети появились многочисленные видео встреч с лисятами на улицах Москвы и окрестных городов. По словам пользователей, дикие животные успели покусать жителя микрорайона Сходня в Химках. Также их видели сидящими на крышах машин и пробегающими по детским площадкам.