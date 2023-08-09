Музей Победы проведет онлайн-показы памяти Веры Васильевой

Онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы в сентябре посвятит показы памяти народной артистки СССР Веры Васильевой. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе музея.

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— Вера Кузьминична покорила не одно поколение зрителей. Созданные ею образы глубоки и многогранны, — заявил ведущий киноклуба, киновед Геннадий Ходос.

Какие именно картины покажет киноклюб Музея Победы в сентябре, пока не уточняется.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. За свою карьеру она успела исполнить более 100 театральных ролей. В частности, она сыграла в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница», «Трехгрошовая опера», «Ревизор».

Прощание с Верой Васильевой состоится в субботу, 12 августа, в Московском академическом театре сатиры, в котором актриса служила с 1948 года.