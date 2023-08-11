В Москве открыли мост через затон Новинки на "ЗИЛе"

Движение по мосту через затон Новинки на "ЗИЛе" открыто в столице.

"На территории комплексного развития "ЗИЛ" строятся новые инфраструктурные объекты, в частности мост через затон Новинки. Наша задача как строителей вписать деликатно с минимальным воздействием на уже сложившуюся и существующую улично-дорожную сеть новое искусственное сооружение", - сказал генеральный директор компании "МИП-Строй 1" Константин Маслаков.

По его словам, в рамках строительства моста использовался метод продольной надвижки для того, чтобы сохранить беспрерывную навигацию по реке. Также мост получил достаточно сложную геометрию из-за особенностей самого затона и существующего рельефа местности. Мост был установлен на косых опорах.

В рамках реализации проекта также будет выполнено комплексное благоустройство, организованы велосипедные, пешеходные зоны и удобные пространства для отдыха.

Строительство моста было начато в феврале 2021 года и завершено в августе текущего года. Новый мост длиной 416 м с четырьмя полосами движения в обоих направлениях соединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с выходом на Южнопортовую улицу.