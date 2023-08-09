День открытых дверей одновременно от 11 вузов и колледжей пройдет в Москве

День открытых дверей «Навигатор поступления» пройдет в Москве 19 и 20 августа. Мероприятие объединит девять вузов и два колледжа, что поможет школьникам и их родителям легче определиться с будущим учебным заведением. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе мероприятия.

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Представители от вузов и колледжей познакомят ребят с программами обучения высших и профессиональных учебных заведений и расскажут о результатах приемной кампании 2023 года, а также о планах на 2024 год.

С лекциями выступят одни из самых престижных университетов страны: МГТУ им. Баумана, МИФИ, МЭИ, и другие. Школьники и их родители смогут задать вопросы о поступлении представителям, пройдут профтестирование и получат персональные рекомендации по выбору будущей профессии.

Эксперты также помогут школьникам выбрать экзамены, чтобы значительно повысить шансы поступления на бюджет в желаемый вуз или колледж.