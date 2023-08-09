В Москве откроют новый маршрут для речных электротрамваев

В Москве до конца 2023 года откроют новый маршрут электротрамваев по Москве-реке. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора речного транспорта «Водоходъ. Пассажирский порт» передает агентство ТАСС.

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Электросуда будут следовать от Автозаводского моста до Печатников. Длина маршрута составит 13 километров.

«С запуском всех этапов проекта в столице появится: 21 экологичное речное электросудно, 23 плавучих причала с четырьмя береговыми зарядными станциями, два пункта технического обслуживания флота с возможностью подзарядки», — заявил представитель организации.