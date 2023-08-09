Специальный тариф для поездок ночью запустили в московском велопрокате

«Специально для тех, кто любит ночные велопрогулки, мы запустили тариф «Ночь». Так приятно прокатиться на велосипеде, когда дневная жара спала и наступила ночная прохлада», – говорится в сообщении. Условия тарифа «Ночь» и «Ночь 2.0» следующие: можно купить с 0:00 до 2:00, стоимость доступа – 5 руб., первые 45 минут бесплатно, дальше поминутная тарификация, действует 24 часа с момента оплаты или по истечении включенных минут.