В «Зарядье» открылась выставка «Владимир Маяковский: “‎Я — рекламист”»

Выставка « Владимир Маяковский : “ Я — рекламист” » приурочена к 130-летию со дня рождения поэта. На ней представлены проекты в области политической, социальной и коммерческой рекламы авторства Маяковского.

Выставка поделена на три раздела и знакомит с основными направлениями работы Маяковского в области рекламы. Первый раздел посвящен политической рекламе в стилистике лубка, созданной в период Первой мировой войны. Во втором разделе представлены социальные и политические плакаты для «Окон РОСТА» и их проект-преемник «Окна Главполитпросвета», а также гигиеническая реклама.