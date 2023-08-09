Три выхода со станции метро "Выхино" закроют на ремонт с 10 по 16 августа

Лестницы с платформ к выходам № 1–3 станции московского метро "Выхино" частично и по очереди закроют на ремонт. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса. Будут закрыты: № 1 – с 10 августа по 13 августа с 22:00 до 05:00; № 2 – с 10 августа по 16 августа с 12:00 до 05:00; № 3 – с 13 августа по 16 августа с 22:00 до 05:00.