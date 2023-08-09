Жетоны с изображением девяти станций можно купить в магазинах метро

Тематические жетоны с изображением девяти станций Московского метрополитена появились в продаже в сувенирных магазинах столичной подземки. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новые тематические жетоны уже в продаже! На них вы можете увидеть изображения девяти станций метро: «Динамо», «Кропоткинская», «Красные ворота», «Спортивная», «Курская», «Новослободская», «Орехово», «Смоленская», «Лубянка», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в продаже появился и жетон в честь 88-летия Московского метрополитена.