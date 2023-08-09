Дни казахского кино пройдут в Москве 18–20 августа

«Кинотеатр «Иллюзион» вновь ждет ценителей зарубежного кинематографа: «Роскино» при поддержке министерства культуры России организует бесплатные показы казахских фильмов в рамках проекта «Дни зарубежного кино». В программу вошло пять картин – одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последние 10 лет, отмеченных премиями международных кинофестивалей: драмы, исторические фильмы, комедия», – пояснили в пресс-службе.