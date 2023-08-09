ФОК с бассейном в Западном Дегунино ввели в эксплуатацию после реконструкции
В столичном районе Западное Дегунино ввели в эксплуатацию реконструированный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«В ходе реконструкции не только увеличилась общая площадь ФОК с 1,8 тыс. до 3,5 тыс. кв. м, но и изменилась этажность здания с двух до трех этажей за счет возведения дополнительных перекрытий и изменения высоты технического пространства под крышей. При этом наружные габариты здания не менялись», – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
Как уточняется, работы велись за счет внебюджетных средств, реконструкция позволила расширить спектр фитнес-услуг и улучшить обеспеченность района Западное Дегунино объектами спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от жилых домов.
Отмечается, что физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 1/1, стр. 1, помимо бассейна включает в себя тренажерный зал, несколько зон для групповых программ, спа-комплекс, помещения медицинского, административного и технического назначения, а также фитнес-бар.
По словам главы надзорного ведомства, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству объектов массового и профессионального спорта на территории столицы.
«Контрольно-надзорные мероприятия проводились на всех этапах реконструкции ФОК. За это время инспекторы Мосгосстройнадзора организовали две выездные проверки для оценки соответствия работ и применяемых материалов требованиям проектной документации», – подчеркнул Войстратенко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы, в том числе о завершении реконструкции спортивного комплекса на ул. Ивана Сусанина.