ФОК с бассейном в Западном Дегунино ввели в эксплуатацию после реконструкции

«В ходе реконструкции не только увеличилась общая площадь ФОК с 1,8 тыс. до 3,5 тыс. кв. м, но и изменилась этажность здания с двух до трех этажей за счет возведения дополнительных перекрытий и изменения высоты технического пространства под крышей. При этом наружные габариты здания не менялись», – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.