Новая детско-взрослая поликлиника откроется в районе Бабушкинский

Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену откроют в районе Бабушкинский на улице Ленская, владение 21.

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— Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 3 квартале этого года. В настоящее время на объекте идет монтаж медицинского оборудования и мебели, — сообщил журналистам руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В медицинском учреждении появятся зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, установят современное медицинское оборудование.

Здание поделят на детский и взрослый блоки, а потоки пациентов пересекаться не будут.

Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и кабинеты администрации — на верхних этажах здания. Рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Объект будет оборудован уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы

Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, обустроят зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению.