На Московском урбанистическом форуме в «Зарядье» представят столичные постаматы

Проект «Московский постамат» представят жителям столицы на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, такие устройства будут устанавливать в подъездах московских домов — жильцы смогут забирать свои заказы из интернет-магазинов в удобное время.

Как отметил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков, постаматы стали трендом в развитии доставки в мегаполисах. Практика использования доказала их удобство, а система идентификации курьеров гарантирует безопасность при установке устройств в подъездах домов и общественных местах.

«Проект не стоит на месте: всего в столице планируется установить до 10 тысяч постаматов. В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы», — отметил он.

В рамках Московского урбанфорума Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы совместно со столичным Агентством инноваций и Главконтролем подробно расскажут о «Московском постамате», а также позволят гражданам подать заявку на установку устройства в своем доме. Всего с момента запуска программы в столице установили уже более 330 устройств, а число выданных через них заказов уже достигло 20 тысяч.